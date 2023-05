Sospensione UFFICIALE e reclamo lampo: Juve tirata ancora in ballo

By

La squadra di Serie A adesso vuole scendere in campo legale vista la squalifica alla curva, andiamo a scoprire i dettagli del caso.

Come si legge nell’indiscrezione, adesso, la squadra bergamasca: l’Atalanta sarebbe già pronta a muovere legali dopo la squalifica della Curva Nord per cori razzisti rivolti a Vlahovic, come sappiamo, nell’ultima sfida contro la Juventus. Episodio che ha avuto forte impatto mediatico mondiale.

Come si può evincere, infatti, l’Atalanta avrebbe preannunciato un reclamo proprio riguardo all’episodio in questione che, adesso, avrà modo di presentarlo formalmente, come sottolinea ‘L’Eco di Bergamo’, ma soltanto dopo l’acquisizione degli atti. La Corte Sportiva d’Appello sarà poi chiamata a decidere sull’accoglimento o meno del reclamo.

Atalanta scende in campo (legale) per evitare la squalifica

Prima di raggiungere un verdetto, infatti, per il momento, la partita che vedrà impegnata, in casa, l’Atalanta contro il Verona del 20 maggio, potrebbe – addirittura – essere giocata con un settore vuoto, e i tifosi abbonati non riceveranno alcun rimborso sul biglietto, come previsto dall’articolo 6 dei termini e condizioni d’uso.

Il club di Bergamo, adesso, analizzerà gli atti e deciderà se procedere con l’azione legale, sperando, dunque, di evitare un esito sfavorevole come quello capitato già in passato alla Lazio. Ora non c’è che da attendere il verdetto ufficiale.