Calciomercato Juventus, De Paul bianconero: 40 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, destino – ormai – deciso per il centrocampista argentino: vestirà bianconero nella prossima stagione.

Come viene confermato da ‘Fichajes’, nella prossima stagione, il destino di Rodrigo De Paul potrebbe essere tutto bianconero. Il centrocampista argentino è in uscita dall’Atletico Madrid e sarebbe attirato da un’unica direzione possibile.

Come si legge, infatti, Rodrigo De Paul potrebbe diventare prossimo giocatore bianconero ma non del bianconero juventino. Come si legge dal portale spagnolo, una squadra in particolare vorrebbe già averlo per la prossima stagione: si tratta del Newcastle. Come confermato dai media, infatti, l’operazione avrebbe, già, anche un costo effettivo.

De Paul a 40 milioni al Newcastle: operazione prossima

Proprio come confermano gli spagnoli, adesso, De Paul potrebbe avere una prossima squadra: si tratterebbe proprio della società bianconera del Newcastle, ora, già una big del calcio inglese vista l’acquisizione da parte gli sceicchi che hanno già portato il club ai vertici alti del campionato.

Un operazione dal costo, effettivo, di 40 milioni che porterebbe l’ex Udinese di nuovo in bianconero ma non della Juventus. Infatti, nonostante tutto, il giocatore continuava ad essere un possibile obiettivo futuro dei bianconeri. Seguito da diverso tempo proprio dalla società torinese, adesso, De Paul potrebbe tentare una nuova avventura in Premier League con un club che ha, in questo momento, diverse ambizioni, appunto, in primis, quello della conquista di qualche trofeo. Attualmente, quindi, Newcastle assolutamente favorito per la corsa al centrocampista argentino.