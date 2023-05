La luce prima della notte fonda: l’addio di Miretti accontenta la Juventus

Calciomercato Juventus, ieri sera non certo la migliore performance di Miretti, adesso, il giocatore potrebbe finire sul mercato? I dettagli.

Certamente Miretti, insieme a Fagioli e Iling junior, rappresenta quella nuova schiera di giovani promesse della Juventus. Il giocatore, ciononostante, partito molto presto grazie alla fiducia data da mister Massimiliano Allegri dimostra, ogni tanto, soprattutto in sfide cruciali come quella di ieri sera, ancora un po’ d’insicurezza.

Motivo, dunque, che potrebbe ‘spingere’ la Juventus a cederlo in prestito magari per una stagione, così per farsi le ossa con una squadra che gli dia la possibilità di crescere ed essere, poi, pronto per fare la differenza nella storia futura della Juventus.

Miretti in prestito? Ipotesi per la prossima stagione

Certamente, nonostante alti e bassi, sulle qualità del giocatore non si discute. Miretti sembra avere il phisique du role giusto per la Juventus ma deve limare, ancora, vista anche l’ancora giovane età, tutti quei dettagli che fanno la differenza. Avere quella sicurezza che solo con una stagione da protagonista assoluto riuscirà ad ottenere.

Per questo, appunto, l’ipotesi di una stagione in prestito, magari in Serie A, potrebbe essere un occasione per farlo crescere ancora di più e renderlo, poi, protagonista nel futuro del club. Sulle sue potenzialità non ci sono dubbi, lo stesso Allegri l’ha fatto esordire e da lì non ha voluto privarsene. Per Miretti, però, potrebbe verificarsi questa eventualità che, come sempre, verrà decisa soltanto dalla società non appena si aprirà il mercato estivo. Non ci resta che attendere.