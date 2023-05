Cori contro Vlahovic: Daspo per nove tifosi dell’Atalanta

Adesso c’è stata una decisione per i tifosi che hanno fatto i cori contro Vlahovic: tutti i dettagli del caso.

Sono già state prese conseguenze severissime per il brutto episodio avvenuto nell’ultima trasferta dei bianconeri contro l’Atalanta. Secondo, infatti, l’ultima novità: il questore di Bergamo avrebbe già firmato 9 Daspo per i tifosi dell’Atalanta autori dei cori razzisti contro Dusan Vlahovic.

La notizia viene riportata da ‘bergamo.corriere.it’ che ha scritto: “Il questore di Bergamo ha firmato 9 Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (in fase di notifica) nei confronti di altrettanti tifosi atalantini, responsabili dei cori razzisti rivolti contro Vlahovic nella partita giocata domenica scorsa al Gewiss Stadium”.

Cori razzisti contro Vlahovic: 9 Daspo da 1 a 5 anni

Adesso gli autori dei cori razzisti rivolti contro Vlahovic nella partita giocata domenica scorsa al Gewiss Stadium avrebbero già ricevuto il Daspo. I Daspo, dunque, impediranno l’accesso per un periodo che durerà da 1 a 5 anni.

I tifosi sanzionati sono stati visti grazie all’ausilio delle telecamere e quindi tramite delle immagini del sistema di videosorveglianza. “Per due di loro, oltre al Daspo, si aggiungerà la richiesta dell’obbligo di firma in occasione delle future partite dell’Atalanta, in quanto si erano già resi responsabili di atti violenti nel corso di precedenti incontri di calcio, già sanzionati. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri soggetti che hanno partecipato ai cori discriminatori”. Così, infatti, viene confermato proprio da ‘bergamo.corriere.it’.