UEFA smascherata: “Problema Juventus tolto subito”

Attacco frontale alla UEFA dopo l’arbitraggio molto discutibile di ieri nei confronti della Juventus

La Juventus trova il pareggio in extremis nella semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia. Un risultato che certamente non può essere soddisfacente per i bianconeri ma che allo stesso tempo lascia tutto aperto per il ritorno.

La squadra di Allegri ha subito le ripartenza di qualità del Siviglia e non è riuscita a sfruttare le occasioni avute a disposizione. Negli ultimi secondi di recupero, però, ci ha pensato ancora Federico Gatti a metterci lo zampino, sulla sponda di Pogba. La Juventus dovrà guadagnarsi il pass per la finale al Ramon Sanchez Pizjuan, ripartendo dal risultato di parità. Ieri, però, ci sono state diverse polemiche in merito alle scelte dell’arbitro, soprattutto per l’episodio da rigore che ha visto protagonista Adrien Rabiot, pochi minuti prima del gol del pareggio di Gatti.

Juventus, Zazzaroni contro la UEFA: “Vogliono già fare fuori la Juve”

Un episodio considerato calcio di rigore da tutti i protagonisti in campo, sponda bianconera, ma anche da parte dei giornalisti che lo hanno commentato e analizzato al termine della gara.

Il difensore del Siviglia prende la palla, ma è altrettanto vero che colpisce nettamente la caviglia di Rabiot. L’arbitro valuta l’episodio regolare dal campo e non viene richiamato al VAR, in quanto non considerato chiaro errore ma valutazione esclusivamente dell’arbitro in campo. Al termine della gara si Massimiliano Allegri che i giocatori hanno preferito non parlare dell’episodio, nonostante le domande esplicite. Il direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, ha parlato durante il programma ‘Tutti Convocati’, analizzando la prestazione della Juventus di ieri sera contro il Siviglia ma anche l’episodio arbitrale. Le parole del giornalista: “La Juventus di ieri sera è una squadra che ha poca personalità e che sembra un pò usurata. Vedi ad esempio Cuadrado e Bonucci. Per quanto riguarda Vlahovic, alterna giornate top a gare opache come quella di ieri. L’arbitraggio è stato agghiacciante, sembra quasi che la UEFA voglia togliersi il problema Juventus subito“.