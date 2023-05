Dal Bayern alla Juventus: ribaltone ufficiale del DS

L’annuncio arriva direttamente dal direttore sportivo, Salihamidzic. Il futuro, adesso, sembra già scritto e non ci sarebbero più dubbi.

Il Bayern Monaco sembra deciso sul futuro del proprio assistito e non intende lasciarlo partire.

Secondo, infatti, l’annuncio ufficiale rilasciato proprio dal direttore sportivo del club tedesco, il Bayern Monaco avrebbe già blindato Noussair Mazraoui, il difensore che, come sappiamo, è stato cercato anche dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, parla il DS: “Mazraoui resterà con noi”

“Resterà con noi”, ha detto. Su questo Salihamidzic non ha dubbi. Il giocatore, dunque, non dovrebbe lasciare la Bavaria nel suo futuro e, se tutto confermato, dovrebbe rimanere ancora nel club tedesco.

Giocatore che per ovvi motivi di qualità è stato cercato proprio dai bianconeri che vogliono rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Non è infatti scontato pensare che la squadra di Allegri avrà qualche grande manovra proprio dietro. C’è da comprare un terzino sinistro ma soprattutto ci vuole un altro centrale, futuro partner di Gatti e Bremer. Diversi i nomi fatti ma, adesso, uno di questi non sarà proprio Mazraoui che ormai sembra, nuovamente, consolidato proprio del club capitanato da Tuchel. Sicuramente, in caso di vittoria dell’Europa League, l’appeal europeo dei bianconero crescerebbe e in questo caso, giocatori importanti, potrebbero pensare il loro futuro proprio a Torino. Non ci resta che aspettare, come di consueto, la finestra del mercato estivo per dare un verdetto definitivo sulla questione relativa al giocatore certamente quotato.