Chiné in imbarazzo, calcolo aggiornato: “Penalizzazione record per la Juventus”

La Juventus continua ad accumulare punti e adesso si piazza seconda, soltanto dietro al Napoli: la penalizzazione potrebbe essere ‘record’.

Come scrivono da ‘Tuttosport’, adesso, la penalizzazione per non far partecipare la Juventus alla prossima competizione europea potrebbe essere, davvero, ‘record’.

Come sottolineano proprio sul quotidiano nazionale, nell’editoriale di Vaciago, si è fatto il punto sull’attuale situazione dei bianconeri. Adesso, come scrivono da ‘Tuttosport’, Chiné se, considerata la classifica attuale, dovrà fare in modo che la nuova penalizzazione sia tanto pesante da escludere la Juventus dalle coppe europee per la prossima stagione.

Juventus fuori dalle coppe europee: penalizzazione ‘record’

Secondo, infatti, il giornalista, la volontà dei giudici sarebbe quella di togliere alla Juventus la partecipazione alle coppe europee per la prossima stagione. E la distanza che sta aumentando in classifica, con la Juventus – ormai – seconda dopo il Napoli capolista, potrebbe portare ad una penalizzazione molto simile a quella già inflitta e poi tolta alla Juventus qualche mese fa.

Così, infatti, scrivono su Tuttosport a proposito della questione: “C’è comicità nell’immaginare la scena con i giudici sportivi che aggiornano i loro calcoli per togliere alla Juventus la possibilità di partecipare alle prossime coppe europee”. Ora, non ci resta che attendere il verdetto ufficiale sulla nuova penalizzazione dei bianconeri. Ma ciononostante la società bianconera sta continuando ad accumulare punti importanti e la squadra attende, anche, il ritorno della semifinale contro il Siviglia, partita che garantirà il passaggio in finale di Europa League. Non ci resta che attendere.