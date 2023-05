De Laurentiis mette i bastoni fra le ruote alla Juve: così salta il primo colpo

Calciomercato Juventus, adesso il presidente del Napoli, De Laurentis, potrebbe non essere d’accordo: tutti i dettagli svelati.

Da ‘Il Corriere dello Sport’ si parla del prossimo direttore sportivo bianconero e, ormai, non è un mistero.

Giuntoli è, infatti, in cima alla lista dei preferiti e il suo futuro in bianconero potrebbe diventare, presto, realtà concentra, anche per volere dello stesso che sta cercando di liberarsi, proprio, dal suo contratto con i partenopei ma ad ‘ostacolare’ l’operazione potrebbe esserci, proprio, il presidente azzurro: De Laurentis.

Giuntoli alla Juventus ma De Laurentis potrebbe ostacolare l’operazione

Come si legge, infatti, da ‘Il Corriere dello Sport’, il patron azzurro non sembra essere molto propenso a vedere il proprio direttore sportivo in orbita bianconera e, secondo il quotidiano nazionale, questa cosa potrebbe essere valutata proprio come un vero e proprio vincolo e, sempre secondo il giornale in questione, De Laurentis potrebbe far valere l’attuale durata del contratto e, quindi, trattenere il suo direttore sportivo ad oltranza.

Per ora, infatti, nell’agenda del presidente del Napoli non sembra, ancora, esserci un incontro per stabilire la possibile rescissioni del proprio direttore sportivo e, quindi, per il momento l’operazione sembra in stand-by. Nonostante lo stesso Giuntoli spinga per essere presto libero e firmare un nuovo contratto proprio con la Juventus a cui, appunto, serve un nuovo direttore sportivo. Attendiamo ulteriori novità sulla questione, in attesa che l’operazione si sblocchi definitivamente.