Juventus, il piano recupero è già pronto: Pogba ‘avvisato’

Juventus, adesso è pronto il piano per il recupero di Pogba: tutti i dettagli svelati per averlo il prima possibile.

Stagione decisamente sfortunata per Paul Pogba. Il top player ritornato in bianconero a parametro zero, ha giocato decisamente poco in questa stagione, complice i molteplici infortuni che l’hanno tenuto fuori più tempo del previsto.

Nella sua ultima e prima da titolare, Pogba si è infortunato dopo 20 minuti contro la Cremonese e adesso la sua stagione è finita, in attesa di riaverlo al massimo delle forze nella prossima che verrà.

Pogba, parla il dottor Tencone: “La chiave sarà l’estate”

A parlare delle condizioni del centrocampista francese ci ha pensato il dottor Fabrizio Tencone, che ha fatto il punto sulla condizione fisica del giocatore. Secondo il dottor Tancone, infatti, il recupero del giocatore avrà come chiave l’estate. Andiamo a scoprire in dettaglio cosa è stato dal medico curante del francese.

Queste, infatti, le sue parole proprio a proposito del piano recupero del numero 10 della Juventus: “La chiave sarà l’estate. Pogba dovrà fare un estate di preparazione progressiva sulla parte fisica, muscolare e articolare, altrimenti si ritroverà ancora a rincorrere“. Obiettivo, dunque, per l’estate, in vista proprio della stagione prossima che verrà. Pogba ha dimostrato di essere un giocatore duttile e capace di fare la differenza ma, purtroppo per tutti, lui in primis, in questa stagione non ha ancora avuto modo di riemergere come aveva abituato complice l’infortunio che lo perseguita ma, dalla prossima stagione, finalmente, si potrebbe riavere il Pogba che tutti conosciamo e che, a sprazzi, ha già dato modo di essere anche in questa stagione in corso.