Procura Federale in imbarazzo: 21 punti di penalizzazione alla Juventus

La penalizzazione, adesso, potrebbe essere molto più “severa” per non permettere ai bianconeri l’Europa nella prossima stagione: i dettagli.

La Juventus aspetta ancora di conoscere la nuova penalizzazione ma intanto in campionato, Allegri e i suoi ragazzi, stanno continuando ad ottenere punti importanti che solidificano il secondo posto dietro al Napoli campione d’Italia.

Un verdetto che, adesso, potrebbe essere clamoroso se, come già anticipato e nel caso venisse confermato, vedrebbe i bianconeri fuori dall’Europa nella prossima stagione che verrà.

-21 punti per i bianconeri? La ‘nuova’ sentenza complica tutto

Se, infatti, Chiné dovesse mantenere fede alle sue volontà, come scrive ‘Tuttosport’, cioè escludere la Juventus nella prossima stagione, adesso, visti i punti in classifica accumulati dalla squadra bianconera, il tutto, potrebbe essere, decisamente, più complicato.