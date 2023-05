Pena afflittiva per la Juventus: penalizzazione ‘anticipata’

Juventus, pena afflittiva per i bianconeri: tutte le novità svelate direttamente nell’indiscrezione: i dettagli.

La Juventus, adesso, deve conoscere il suo destino. Nonostante i punti accumulati fino ad ora, i bianconeri, sono in attesa di capire quello che succederà sul fronte della penalizzazione.

C’è, infatti, grande attesa per il pronunciamento, il terzo, della Corte d’Appello della FIGC sul filone delle plusvalenze che vede sul banco degli imputati proprio la squadra bianconera che, adesso, attende il suo destino. La data in questione sarà lunedì 22 maggio, data in cui si conoscerà la nuova sentenza della Corte d’Appello della FIGC sulla questione legata alle plusvalenze.

Juventus in attesa del verdetto e la ‘pena afflittiva’

Come scrivono da ‘Tuttosport’, “La questione verte principalmente sul tema dell’afflittività della pena, che nella giustizia sportiva sta a indicare un concreto danno sportivo alla squadra che viene penalizzata”.

In sostanza, come specificato dal quotidiano sportivo nazionale: “Alla Juve viene tolto qualcosa, più specificatamente la qualificazione alla prossima Champions League o a una qualsiasi competizione europea, o i punti di penalizzazione verranno comminati per il campionato 2023/24. Ora bisogna attendere la Corte d’Appello, che potrebbe anche confermare il -15 stabilito in precedenza, ma dovrà stare attenta alle motivazioni che fornirà in seguito a questa decisione, visto il pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI, a cui la Juve potrebbe ricorrere anche dopo questa nuova sentenza”.