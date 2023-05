Scambio e cash, boom boom Juventus: arriva il nuovo Marchisio

Calciomercato Juventus, richiesta già esposta. Potrebbe esserci uno scambio con due contropartite che interessano molto: i dettagli.

La Juventus pronta a ‘regalarsi’ un colpo importante in mediana. Si tratta di un colpo desiderato da diverso tempo e che, dalla prossima stagione, potrebbe diventare concreto. Si tratta di un giocatore dal carisma unico, non a caso già nel giro della nazionale.

Il profilo in questione avrebbe anche già un costo, esposto dalla stessa squadra che ne detiene il cartellino: il Sassuolo. Come comunicano da ‘Tuttomercatoweb’, per l’acquisto di Frattesi bisognerà spendere una cifra che oscilla tra i 30 fino ai 40 milioni di euro. Ma al Sassuolo sembrano interessare due contropartite in specie.

Frattesi in bianconero: piacciono due contropartite

Come riferito proprio nell’indiscrezione, ai neroverdi, piacerebbero due giocatori in particolare. Si tratterebbe, infatti, di Samuel Iling jr, stella inglese della Juve e Enzo Barrenechea come contropartite. I due profili sembrano aver suscitato l’interesse della squadra che, in caso di accettazione da parte del club bianconero, potrebbe avanzare uno sconto in caso di acquisto proprio di Frattesi.

Difficile, però, pensare che la Juventus concederà così facilmente la sua stella, Illing Jr, dopo l’ascesa dimostrata in questa stagione e la possibilità di avere uno degli esterni più promettenti del calcio europeo dei prossimi anni, discorso, invece, più aperto nel caso di Barrenechea, nonostante il giocatore abbia dimostrato il phisique du role ideale per giocare alla Juventus e sia già diventato un giocatore richiesto dal mister Massimiliano Allegri. Certamente, però, l’inserimento di uno dei due giocatori faciliterebbe di molto il prezzo, facendolo così scendere e rendendo Frattesi un operazione sempre più sostenibile. Staremo a vedere.