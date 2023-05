Penalizzazione Juventus a fine stagione: ribaltone clamoroso del CAF

La Juventus aspetta l’ultima novità per quanto concerne la penalizzazione e adesso potrebbe esserci un ribaltone: i dettagli.

Come scrive ‘Marcello Chirico su Twitter’, in casa bianconera, la situazione potrebbe avere ulteriori novità in merito.

La Juventus aspetta l’udienza per fare migliore chiarezza sul proprio futuro. La data sarà in questo mese: esattamente il 22/5. Ma con l’intervento del CAF, si potrebbe anche decidere di rinviare ulteriormente.

Juventus, penalizzazione rinviata? Interviene la CAF

Infatti, come scrive Chirico, la CAF (potrebbe anche decidere di rinviare la decisione definitiva sulla penalizzazione Juventus alla fine del campionato”.

Ora i bianconeri attendono impazientemente novità sulla questione, in attesa, che, qualcosa si sblocchi in maniera ufficiale. Appuntamento, come dicevamo poc’anzi, previsto proprio per la fine di questo mese. La penalizzazione potrebbe compromettere il cammino europeo della Juventus nella prossima stagione che verrà.