Fiato sospeso Siviglia-Juventus, rischio scontri tra tifosi: la situazione

Alta tensione tra le tifoserie, situazione sotto osservazione per la sfida di questa sera in Spagna: tutti i dettagli del caso.

Come sottolineano dal portale ‘Goal.it’, c’è alta tensione tra le tifoserie per la sfida di questa sera di Europa League.

A contendersi il posto in finale della competizione ci saranno Siviglia e Juventus nel ritorno, proprio, in casa degli spagnoli. Come si legge, infatti, le autorità locali, infatti, temono possibili incidenti tra le due tifoserie avversarie.

Siviglia-Juventus: allerta delle autorità locali

A destare preoccupazione, infatti, sono i precedenti. Qualche anno fa, esattamente nel 2016, quando Siviglia e Juventus si affrontarono nella fase a gironi di Champions League ci fu un brutto episodio proprio riguardante le tifoserie. Infatti, come si legge nel portale ‘Goal.it’, “In quell’occasione un gruppo di ultras del Siviglia aggredì alcuni tifosi bianconeri in un pub della città andalusa con un bilancio di tre feriti, di cui uno ricoverato in terapia intensiva”.

Al momento, però, non si sono verificati episodi di nessun disordine pubblico ma, comunque, la situazione verrà monitorata fino all’inizio del match che, come sottolineavamo poc’anzi, avrà una valenza importantissima per la stagione bianconera perché potrebbe valere la qualificazione in finale.