Juventus, spogliatoio spaccato in quattro: ha fatto tutto Allegri

Juventus, dall’indiscrezione si parla di uno scollamento tra il gruppo Juventus e Massimiliano Allegri: cosa sta succedendo.

Dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ si analizza l’attuale situazione bianconera e si parla, addirittura, di uno scollamento tra la squadra e l’allenatore.

Sarebbero sempre più soventi le voci, secondo cui, ci sarebbe già uno scollamento tra il gruppo dei giocatori e Massimiliano Allegri che, di suo, ha comunque dovuto prendere in mano una gestione certamente complessa. Come scrivono da ‘Tuttosport’, praticamente da solo, mister Massimiliano Allegri ha dovuto ‘subire’ “Una inevitabile sovraesposizione, alternando carezze e durezze”.

Juventus, scollamento tra giocatori e Allegri

Situazione che, come scrivono proprio da ‘Tuttosport’, avrebbe portato a fratture interne, ad esempio la presunta lite con Paredes, una certa “sopportazione” reciproca con Chiesa. Scrivono proprio dal quotidiano sportivo.

Difficoltà di un ambiente con tante problematiche in questa stagione, tutti elementi che nonostante tutto avevano l’obiettivo di tenere compatto un ambiente che, sicuramente anche per l’assenza di leader, si è diviso in gruppi. Addirittura sottolineano da ‘Tuttosport’ con gruppi etnici, sarebbe infatti emblematica l’immagine nel prepartita a Siviglia: “I due argentini insieme, divisi dai brasiliani mentre gli italiani erano tra loro e Milik se ne stava con Szczesny… Adesso sembra davvero questo il vero problema con cui deve fare i conti Allegri per chiudere con dignità le tre partite che restano: la gestione del gruppo”.