Matrimonio interrotto, è tutto finito: lascia la Juventus

Adesso la situazione sembra arrivata al capolinea, salvo imprevisti, non dovrebbe più continuare alla Juventus nella prossima stagione.

La possibilità di un rinnovo, adesso, sembra sempre più difficile di quanto sembri. Un matrimonio che è destinato a concludersi già alla fine di questa stagione.

Si era parlato, infatti, a lungo, di un possibile rinnovo con o senza Champions ma a quanto pare questa cosa non è più così effettiva. Come si legge dall’indiscrezione, infatti, la naturale scadenza di contratto del giocatore sembra, ormai, la cosa più pratica in questa situazione.

Di Maria non rinnova: “Non è sicuro di restare alla Juventus”

Come viene sottolineato dall’esperto giornalista di mercato ‘Fabrizio Romano’, Angel Di Maria, potrebbe non rinnovare il suo contratto con i bianconeri per la prossima stagione e per il momento, dunque, non ci sarebbe nessun accordo che certifichi la permanenza dell’esterno nella stagione che verrà.

Oggi ci sarà la possibile sentenza che stabilirà il futuro che, di conseguenza, potrebbe già dare un verdetto sull’Europa e capire se la Juventus ne farà parte nella prossima stagione, nonostante la penalizzazione. Caso però abbastanza complesso rimane quello di Angel Di Maria che per il momento non ha trovato nessun accordo con la società per il suo prolungamento e, ormai, si va verso la strada della separazione a naturale scadenza di contratto. Non ci resta che attendere giugno per capire meglio cosa succederà.