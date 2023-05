Juventus, rivoluzione con i giovani: Ecco il ‘nuovo’ attaccante

Sarebbero, infatti, cinque i club che vogliono cercare la firma di Kudus in estate. L’attaccante potrebbe essere uno dei giocatori di spicco nella prossima finestra di mercato estiva poiché non ha alcuna intenzione di prolungare il suo contratto con l’Ajax. Il suo attuale contratto, infatti, scadrebbe nel 2025.

Come detto poc’anzi, ben cinque club si starebbero muovendo proprio per chiuderlo il più presto possibile: dalla Serie A fino alla Premier League. Kudus ha l’attenzione dei grandi club d’Europa che adesso si duelleranno affinché si possa chiuderlo il più presto possibile. Secondo il portale spagnolo, il destino è sempre più proiettato verso la Premier League ma occhio alla Juventus che potrebbe prenderlo in considerazione soprattutto se dovesse attuarsi questo piano rivoluzionario improntato sui giovani. Il futuro di Mohammed Kudus, dunque, sembra entusiasmante in quanto la sua attenzione internazionale suscita grandi aspettative. Ora, con le diverse opzioni alla sua portata, sarà interessante scoprire quale sarà la sua prossima squadra già dalla prossima stagione.