Calciomercato Juventus, la possibilità che sa di addio: “Milinkovic ceduto”

Calciomercato Juventus, adesso c’è il chiarimento definitivo con la possibilità dell’addio: tutti i dettagli del caso svelati.

Quale sarà il futuro del fuoriclasse? Tutti i tifosi se lo domandano ma, adesso, ci potrebbe già essere un verdetto per il centrocampista. Come si legge da ‘Sky Sport’, infatti, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio ha parlato direttamente.

Il direttore sportivo del club azzurro ha parlato in diretta ai microfoni dell’emittente televisivo dando importanti novità sul futuro del loro top player, ancora accostato alla Juventus.

Tare parla del futuro di Milinkovic-Savic: “Può succedere di tutto”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio ha parlato così, infatti, ai microfoni di ‘Sky’ proprio a proposito del centrocampista serbo, più volte e in più annate, accostato alla Juventus:

“Milinkovic-Savic? Per il bene di tutti ci siederemo ad un tavolo per chiarire questa cosa. Quello che dico per me vale per lui, ha un legame molto forte, ha stima e rispetto di società e allenatore. Può succedere di tutto, anche che venga ceduto ad un altro club”. Le ultime parole, infatti, non lasciano dubbi sulla possibilità. Adesso la Juventus può crederci, nonostante tutto e nonostante la situazione extra campo. Staremo a vedere ma, certamente, potrebbe rappresentare il rinforzo ideale viste le necessità in mediana.