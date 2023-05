Ci mancava soltanto Ceferin: doppia stangata alla Juventus

By

Juventus, adesso, non c’è solo il problema delle plusvalenze ma anche nell’intervento della Uefa: tutti i dettagli del caso.

Non solo il problema della penalizzazione per plusvalenze, adesso, a giugno è attesa anche la decisione della Uefa che continua, come si legge, ad analizzare tutte le carte provenienti, proprio, dall’inchiesta di Torino e adesso c’è l’attesa per il verdetto.

Juventus, interviene anche la Uefa: a giugno il verdetto

Come si legge proprio dal quotidiano sportivo, a Nyon, sono pronti ad escludere il club dalle coppe europee per quanto emerso sulle plusvalenze e la posizione sulla Superlega e , senza passi indietro, non semplifica il quadro. Così, infatti, viene comunicato proprio da ‘LGDS’.

Non ci resta che attendere ulteriori verdetti sulla situazione. In attesa proprio per il mese che verrà.