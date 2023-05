Calciomercato Juventus, indizio ufficiale: tacito accordo e cessione da urlo

Calciomercato Juventus, novità dal fronte inglese che, adesso, potrebbero ufficializzare l’operazione: i dettagli.

In casa Tottenham si fa il punto sul futuro e, dopo l’addio di Antonio Conte, il prossimo allenatore in pole è Arne Slot, che dal Feyenord potrebbe raggiungere Londra. L’olandese avrà il potere esecutivo di ricostruire la squadra facendo il punto su tutti gli acquisti e cessioni.

Come si legge, infatti, dal portale estero ‘Football.london’, Il prestito di Dejan Kulusevski dalla Juventus dovrebbe essere reso definitivo. Di conseguenza, dunque, così potrebbero cambiare i piani della società.

Il Tottenham cambia piani sul futuro: “Kulusevski rimane”

Così, infatti, scrivono dal portale inglese sulla questione del prestito di Kulusevski dalla Juventus: “Il prestito di Dejan Kulusevski dalla Juventus dovrebbe essere reso definitivo e non è un caso che l’immagine dello svedese sia stata messa in visione sul materiale promozionale della trasferta estiva degli Spurs in Thailandia, in occasione dell’amichevole contro il Leicester che si giocherà al termine del prestito”.

In sostanza, dunque, salvo casi straordinari, Kulusevski con il nuovo tecnico potrebbe essere importante per il nuovo club e da qui alla prossima stagione, dunque, dovrebbe essere riconfermato e alla Juventus, dunque, arriverebbero i soldi del riscatto. Non ci resta che attendere il verdetto proprio dal mercato che presto arriverà.