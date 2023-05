Tudor alla Juventus: l’annuncio ufficiale è una mazzata

Parla direttamente il presidente del club che fa un annuncio sul futuro dell’allenatore: tutti i dettagli del caso.

Si sta parlando, ormai, da tempo del possibile sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus. Tutti dettagli portano, infatti, ad un nome in particolare: Igor Tudor.

Conosce l’ambiente, sa come fare in bianconero ma soprattutto sembra essere anche uno dei preferiti dei tifosi. Insomma, il suo background ma soprattutto la sua attitudine all’ambiente sembra quella giusta ma, quindi, c’è possibilità di vederlo già nella prossima stagione? A tal proposito ha risposto il presidente del club.

Futuro Tudor? Il presidente sentenzia: “Non si discute”

Il presidente dell’OM, intervenuto ufficialmente sulla questione, ha fatto un annuncio proprio sul futuro di Tudor e, almeno per il momento, secondo Pablo Longoria, che ha parlato ufficialmente a ‘Le Phocéen’, Tudor “Non si discute“.

L’attuale situazione del tecnico croato, dunque, almeno per il momento, sembra tutt’altro che avviata verso una risoluzione in direzione Juventus ma è ancora salda proprio in Francia, laddove, appunto, il Marsiglia è fiero di averlo come proprio allenatore e, almeno per il momento, nulla sembra essersi mosso in direzione per un addio. Staremo a vedere cosa succederà prossimamente ma, certamente, la situazione potrebbe avere ulteriori novità.