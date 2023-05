Accordo triennale con la Juventus: svolta e nuovo tecnico

Calciomercato Juventus, adesso l’accordo potrebbe già essere triennale: tutti i dettagli sulla nuova squadra.

Come si legge, infatti, da il ‘Corriere di Torino’, in casa Juventus si guarda al futuro e anche la struttura societaria è pronta a mutare.

Dal direttore sportivo fino all’allenatore, la Juventus prende nuova forma e per prima cosa c’è proprio da mettere nero su bianco la firma del nuovo direttore sportivo che già potrebbe arrivare con un accordo che prevede un triennio, si spera, di nuovi successi.

Triennale per Giuntoli e poi l’arrivo di Tudor

Il primo obiettivo dei bianconeri è, infatti, quello di tesserare un nuovo direttore sportivo. Giuntoli è in pole per essere il nuovo dirigente della Juventus e per lui ci sarebbero già tre anni offerti dalla società in questione.

Ma con l’arrivo di Giuntoli, poi, scrive Nerozzi de IL ‘Corriere di Torino’, potrebbe aggiungersi anche il nuovo allenatore: Igor Tudor. In pole proprio per la nuova panchina al posto di Massimiliano Allegri. Non ci resta, dunque, che avere un verdetto definitivo proprio sulla questione, rimanendo in attesa di ulteriori novità sull’attuale situazione dei bianconeri. Certamente il futuro potrebbe essere stravolto da un moto rivoluzionari che prima partirà dalla dirigenza e, poi, si estenderà anche ai giocatori. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito. Certamente il binomio Giuntoli – Tudor sembra convincere anche i tifosi più scettici, non ci resta che attendere.