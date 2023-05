De Laurentiis infrange i sogni di gloria: non andrà alla Juventus

Calciomercato Juventus, adesso il presidente del Napoli potrebbe definitivamente chiudere ogni speranza dei bianconeri: i dettagli.

Stando al quotidiano ‘Repubblica’, adesso, le speranze potrebbe essere, definitivamente, vane per i bianconeri.

In casa Napoli, ora, potrebbero esserci clamorosi colpi di scena in ottica futura. Come si legge, infatti, in casa partenopea potrebbe già chiudersi un operazione che i bianconeri volevano come prospetto per il futuro.

De Laurentis chiude ogni speranza: “Resta al Napoli”

Secondo, infatti, il quotidiano sportivo nazionale, adesso, ogni speranza potrebbe essere vana e Giuntoli si appresta a rimanere al Napoli.

Il direttore sportivo era molto vicino alla firma con i bianconeri ma secondo ‘La Repubblica’ questa operazione potrebbe non concretizzarsi. Il motivo, si legge, sarebbe dovuto al volere del presidente partenopeo, De Laurentis. Una decisione che arriva dopo che, appunto, il presidente del Napoli sembra intenzionato a continuare il suo rapporto lavorativo con il diretto sportivo in questione. Una situazione che, se dovesse essere confermata, avrebbe una sentenza per i bianconeri soprattutto in ottica futura, laddove, appunto, la Juventus voleva pianificare un nuovo progetto proprio con il direttore sportivo in questione. Staremo a vedere cosa succederà.