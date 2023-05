Calciomercato Juventus, gioiello da 100 milioni: salutano Vlahovic

Calciomercato Juventus, obiettivo dichiarato e operazione dal costo di 100 milioni. Lo vogliono da subito: i dettagli.

In casa Real Madrid si sogna già in grande e, adesso, il prossimo colpo è da capogiro. Si parla di un operazione dal costo effettivo di 100 milioni di euro.

Dopo primi approcci, alla fine, il Real Madrid potrebbe virare altrove. I blancos guardano al Tottenham, in Inghilterra. Il club madrileno vuole l’erede di Benzema e in un certo senso, adesso, il colpo sembra ‘obbligato’ anche per una questione di tempo. Kane, si legge, potrebbe essere il colpo assicurato.

Kane a 100 milioni: il Real molla Vlahovic

Con l’inserimento nella corsa a Kane, in questo senso, il Real molla, definitivamente, la pista che porta a Dusan Vlahovic. I blancos, adesso, avrebbero altre priorità e, dunque, la pista per il bomber serbo sarebbe – attualmente – sfumata. La priorità, infatti, si legge proprio dal portale estero ‘RMC sport’ sarebbe l’attaccante inglese. Profilo che ingolosisce non poco i madrileni che, ovviamente, guardando già al futuro.

Una buona notizia apparente per i bianconeri che, adesso, non avrebbero più una big alle grinfie del bomber serbo ma, c’è da dire, che non sarà, di certo, l’unica squadra davvero interessata al giovane attaccante, si legge che ci sarebbe anche la possibilità di diverse altre squadre inglesi. Insomma staremo a vedere cosa succederà, tenendo in considerazione, ogni, possibile, variante.