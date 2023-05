Juventus-Inter da brividi: Mr 80 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, adesso, si legge che il difensore potrebbe arrivare in Italia, direttamente, dalla Premier: derby d’Italia possibile.

Come si legge, infatti, da ‘Givemesport’, in casa Juventus si starebbe valutando il rinforzo della difesa, con l’arrivo di un centrale.

Come si legge dal portale estero, tra le squadre interessate, ci sarebbero le milanesi Inter e Milan ma, soprattutto, la Juventus. Tutte squadre che, per il momento, si sarebbero interessate al giocatore.

Harry Maguire in Serie A: derby d’Italia per il centrale

Come scrivono, infatti, dall’indiscrezione, in casa bianconera ci sarebbe un discreto interesse sul rinforzare la difesa con l’arrivo di un altro centrale esperto che possa essere l’ottimo partner di Bremer, ormai titolare inamovibile, con l’attesa per la definitiva consacrazione di Gatti che sta già dando ottime risposte nella stagione in corso.

Tutti tasselli che, potrebbero essere completati, proprio, da un altro grande difensore come il giocatore del Manchester United che potrebbe lasciare la Premier proprio per fare spazio all’assalto dell’estate, Kim Min-Jae. Ovviamente, bisognerà fare i conti anche con l’intersse dell’Inter che sembra l’altra squadra, realmente, interessata. Ma, si legge, che anche la Roma potrebbe ancora emergere come ultima remota possibilità. L’unica cosa che potrebbe essere concreta è divedere proprio l’inglese nel campionato italiano, non ci resta che attendere non appena inizierà, l’ormai, prossimo mercato estivo.