Calciomercato Juventus, blitz Mondiale: scontro con il Psg a peso d’oro

Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane prodigio che piace anche al Psg: tutti i dettagli della possibile operazione.

Il banco di prova è questa Coppa del Mondo Under 20 che sta mettendo in risalto diversi, giovani, profili pronti a fare la differenza per il domani. Tra i talenti da lanciare, c’è sicuramente, il brasiliano.

Marcos Leonardo: la stella del Santos che ha stregato i bianconeri

Un giocatore che, volente o nolente, ha già attirato l’attenzione di tutte le più importanti big d’Europa. Il 20enne, che ha come idolo l’ex Juventus, Cristiano Ronaldo, è sotto contratto in Brasile fino alla fine del 2026 ma si potrebbe iniziare a trattare qualora la squadra bianconera entrasse concretamente nella trattativa. Come anticipato poc’anzi, però, il giovanissimo ha già attirato l’attenzione di diverse squadre a livello mondiale che potrebbe muoversi concretamente su di lui. Non ci resta che attendere.