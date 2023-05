Juventus-Milan, big KO: UFFICIALE, escluso dai convocati

Juventus-Milan, alla vigilia del match casalingo contro i rossoneri, un big di Allegri sarà assente per la partita di stasera.

Juventus-Milan, Allegri ha svelato tutti i convocati della gara di questa sera all’Allianz Stadium di Torino, non ci sarà un big della fase offensiva.

Tra i convocati ufficiali di questa sera, come viene diramato nella lista rilasciata sui portali social della Juventus, filtra l’interesse su un’assenza importante in attacco.

Vlahovic non ci sarà: assente contro il Milan

L’attaccante serbo non sarà presente tra i convocati della gara di questa sera. Al suo posto, molto più probabilmente, uno tra Milik o Kean.

Certamente l’ultima sfida importante in casa dovrà vedere il massimo dai bianconeri che andranno poi a chiudere una stagione tutt’altro che semplice in trasferta. La situazione, attualmente, dopo la penalizzazione, vede i bianconeri in posizione Conference League e nel caso di vittoria il cammino europeo, nonostante tutto, potrebbe essere ancora possibile. Vedremo cosa farà mister Massimiliano Allegri questa sera ma soprattutto con che formazione deciderà di giocare. Una partita che vedrà l’impegno massimo dei ragazzi. Non ci resta che attendere il verdetto sul campo.