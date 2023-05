Accordo Juventus-Procura Federale: niente processo per la manovra stipendi

Accordo Juventus-Procura Federale: potrebbe non esserci nemmeno il processo per la manovra stipendi. Ecco le parole del direttore

Il meno dieci è un peso enorme sulla classifica ma lo è soprattutto nella testa dei calciatori della Juventus. Che hanno ormai premuto il tasto off in questa stagione. Che non ha più nulla da regalare alla squadra di Allegri.

I pensieri dei tifosi, e non solo, adesso sono proiettati verso le aule dei tribunali: in attesa delle motivazioni che hanno portato alla penalizzazione e in attesa di capire il futuro, c’è anche da pensare a quell’altro processo, quello sulla manovra stipendi che inizierà il prossimo 15 giugno con l’udienza preliminare. E a parlare di questo, a Pressing, ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che ha spiegato che si aspetta delle notizie positive per la Juventus.

Accordo Juventus-Procura Federale, le parole di Zazzaroni

“Filone stipendi? Mi aspetto notizie positive per la Juventus. Chissà se si arriverà a processo…”