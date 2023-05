Conte allo Stadium: la verità sul suo ritorno alla Juventus

La presenza dell’allenatore Antonio Conte, ieri sera all’Allianz Stadium, ha già interessato tutti i tifosi: ecco perché.

Durante la sfida di ieri sera tra Juventus e Milan, allo stadio di casa dei bianconeri, ha presenziato l’ex tecnico proprio della Juventus, Antonio Conte.

Per molti, infatti, la sua presenza negli spalti dell’Allianz Stadium è stata colta come indizio concreto per un possibile ritorno, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo in dettaglio.

Conte ritorna allo Stadium: il motivo

Per molti, infatti, il ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium è stato colto come indizio di un possibile ritorno proprio in bianconero ma c’è da dire che, per il momento, non c’è per forza collegamenti con questa possibilità.

Certamente, il fatto che fa sicuramente pensare è che, Conte, non ritornava allo Stadium dal 2014, esattamente, dal suo rovinoso addio. Non ci sono indizi concreti per ora ma, stando a ‘La Stampa’, questo fattore del ritorno dopo diversi anni potrebbe, alla fine, rappresentare qualcosa: chissà. Non ci resta che scoprirlo col tempo e nei prossimi mesi.