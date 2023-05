Juventus, decisione definitiva: ‘salta’ il primo erede di Allegri

Juventus, adesso il primo erede potrebbe essere solo un miraggio. Ecco cosa è successo: tutti i dettagli del ‘nuovo’ allenatore.

La Juventus è pronta a cambiare faccia. Dalla prossima stagione, la squadra bianconera avrà un nuovo assetto, sia tecnico, ci sarà una squadra puntata su giovani ma soprattutto tattico e, adesso, la possibilità di un cambio alla guida tecnica diventa possibile.

Il post Allegri ha diversi candidati, in caso di cambio proprio nella panchina bianconera. C’è chi dava un favorito su tutti che, però, adesso, potrebbe essere soltanto un miraggio.

Tudor ‘cancellato dalla lista’: così ‘salta’ l’erede

Così, infatti, scrivono da ‘laprovence – @OM_Inside’. “Igor Tudor era in pole position per sostituire Allegri alla Juve, il club italiano alla fine lo ha cancellato dalla lista”.

Certamente un ultimatum che non lascia dubbi. Tudor potrebbe non essere l’erede di Allegri come, invece, sembrava inizialmente. Non ci resta che attendere ulteriori novità sul caso che adesso sta, indubbiamente, interessando il calcio italiano e non solo. La Juventus potrebbe cambiare tecnico e nonostante il nome di Tudor fosse in cima alla lista sembra che il club, ora, abbia altri candidati. Non ci resta che attendere ulteriori novità nelle prossime settimane. Certamente il nuovo tecnico verrà scelto con estrema sicurezza proprio per lanciare il nuovo assetto tattico improntato sui giovani. Attendiamo novità in merito nelle prossime settimane.