Juventus, il nuovo allenatore lo ‘porta’ Del Piero: Calvo ha scelto lui

Volontà unica già espressa alla fine dell’anno. Adesso, la nuova dirigenza può cambiare così: un doppio arrivo davvero da cardiopalma.

Come comunicato, direttamente da ‘Samuele Nava’ su Twitter, la volontà del dirigente Francesco Calvo è già dichiarata.

La ‘nuova’ Juventus della prossima stagione, per tornare a vincere in campionato, avrebbe due volti portanti da reintegrare proprio in dirigenza: si tratta di Alessandro Del Piero, che avrebbe già dato la sua disponibilità lo scorso dicembre e di un grandioso ritorno in panchina.

Conte + Del Piero: la combo che mette d’accordo tutti

Con Del Piero in dirigenza, in panchina, potrebbe ritornare Antonio Conte che, si legge, è l’obiettivo prioritario di Francesco Calvo per la nuova Juventus. Infatti il ritorno dell’ex capitano, adesso, è più possibile che mai.

Qualche dissapore aleggia tra i tifosi e l’ex beniamino, visto il suo passato a Milano, a vincere con l’Inter, la rivale di sempre, ma, certamente, oggi, il contributo essenziale di Antonio Conte sarebbe consono al nuovo progetto basato sui giovani. In sostanza, questa nuova potenziale combo, metterebbe d’accordo anche i più scettici. Attendiamo, dunque, ulteriori novità sulla questione con la piena consapevolezza che, adesso, le strade potrebbe essere di nuovo a senso unico: quello di vincere laddove è possibile, anche senza Europa. Non ci resta che aspettare speranzosi di un drastico cambiamento.