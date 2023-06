Accordo triennale: la Juventus dice addio al bomber

Accordo sempre più vicino, si va verso l’intesa per tre anni di contratto. Tutti i dettagli svelati sulla nuova possibilità.

Si era parlato, di nuovo, in ottica Juventus ma adesso, stando alle ultime indiscrezioni, il destino del giocatore sembra deciso.

Il destino di Alvaro Morata alla Juventus, per la terza volta, adesso, potrebbe essere soltanto un miraggio. Quando si apprende dall’ultima indiscrezione, l’attaccante spagnolo, è verso un accordo di permanenza in Spagna.

Morata verso il rinnovo triennale: c’è sempre l’Atletico

Alvaro Morata tris sogno (im)possibile. Ebbene sì, alla fine, nonostante tutto, Alvaro ha deciso di rimanere in Spagna, all’Atletico Madrid. Stando, infatti, all’ultima indiscrezione, il giocatore spagnolo è verso la riconferma con addirittura un contratto di 3 anni pronto alla firma.

Morata è ad un passo dal rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid. L’attaccante avrebbe deciso di prolungare il rapporto in scadenza nel 2024 per altre 2 o 3 stagioni, anche se a ribasso. C’erano però diverse sirene su di lui, milionarie per altro, arrivate da Arabia e Stati Uniti. Ma, secondo ‘AS’, il giocatore, alla fine, potrebbe rimanere proprio in Spagna, confermando la sua presenza nella Liga per altre stagioni. Non ci resta che attendere il verdetto sul campo. Certamente la Juventus cercherà anche altri profili, magari anche più giovani vedendo le varie opportunità in arrivo dall’estero.