Incubo Juventus: l’intesa con il Manchester United è definitiva

Calciomercato Juventus, ormai un’intesa sostanzialmente definitiva che avvicina ancora di più il giocatore all’Old Trafford.

Per l’esterno non ci sono più dubbi, sarà presto un nuovo giocatore del Manchester United: l’intesa è già arrivata e non resta che l’annuncio.

Per il giocatore che, per diverso tempo, è stato obiettivo proprio della Vecchia Signora, adesso, si parla già di un futuro a Manchester, dalle sponde dello United. Certamente, Mount, rappresenta quel profilo che farebbe comodo a tutti ma la sua volontà di rimanere in Premier League sembra ormai decisiva per il futuro.

Mount verso lo United: intesa raggiunta

Come viene confermato anche da ‘Graeme Bailey’ su Twitter, il giocatore inglese ha raggiunto un principio d’accordo per il passaggio definitivo al Manchester United dal Chelsea. Per lui si tratterebbe di una decisione già presa che, a questo punto, chiuderebbe anche qualsiasi altra ipotesi.

Si era infatti parlato a lungo dell’ipotesi bianconera che, oggi, rimane però decisamente opzione infattibile anche per un fattore puramente economico. Dunque, ormai, i giochi sembrano fatti e il Manchester potrebbe avere un nuovo rinforzo nonostante la volontà del tecnico dei blues di tenerlo, ancora, a Londra. Attenderemo ulteriori novità non appena l’operazione verrà confermata in modo ufficiale.