Altro che Juventus: intesa imminente con il Psg

By

Calciomercato Juventus, destinazione Psg: questo filtra dall’indiscrezione. Addio al bianconero per l’attaccante.

Stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dall’estero, per l’attaccante prende pista l’ipotesi parigina. Il club multimilionario potrebbe perdere, probabilmente, addirittura, tutti e tre i tenori offensivi e pertanto è pronta a rifondare dando spazio a nuovi innesti importanti.

Come, infatti, viene confermato da ‘El Chiringuito’, uno dei giocatori più seguiti dai bianconeri, adesso, potrebbe essere corteggiato proprio dalla società francese che vorrebbe rilanciarlo dandogli uno spazio da protagonista assoluto.

Asensio verso il Psg: tramontata l’ipotesi bianconera

Secondo, infatti, l’indiscrezione, la stella del Real Madrid adesso avrebbe una nuova, potenziale, destinazione. Il Psg è la squadra che come tenore internazionale, attualmente, potrebbe convincerlo e, dunque, almeno per il momento, l’ipotesi bianconera potrebbe essere tramontata anche per l’ingaggio.

Il giocatore è comunque molto costoso e per la nuova rifondazione prevista dalla Juventus, improntata sui giovani, la società bianconera vorrebbe puntare su un nuovo assetto tutto impostato, per l’appunto, su giovani già pronto ma che possono crescere negli anni. Da capire chi sarà il prossimo tecnico se ancora Allegri oppure qualche nome di prestigio. Su questo c’è tempo ma su Asensio, ormai, il destino sembra scritto. Il Psg è la squadra che in questo momento sembra fare al caso suo. Staremo a vedere cosa succederà.