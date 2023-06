Juventus, Ceferin furioso con Gravina: esclusione lampo dalle Coppe

L’ultima novità potrebbe vedere un esclusione dei bianconeri dalle Coppe, andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere ai bianconeri.

Desta sempre più attenzione l’ultima novità riguardante, proprio, la Juventus. Secondo le ultime novità, infatti, Ceferin non sarebbe felice della decisione presa da Gravina.

Come si legge, infatti, alla fine, secondo l’indiscrezione di ‘Tuttomercatoweb’, Ceferin, molto probabilmente, escluderà la Juventus fuori dalle Coppe.

Juventus, Ceferin ha deciso: “Fuori dalle Coppe”

Come scrivono dall’indiscrezione, infatti, in un certo senso, “Ceferin si sentirebbe tradito dal suo amico Gravina. La Uefa avrebbe potuto tenere la Juve fuori dalle Coppe per 2 anni, la prima fuori dalla FIGC, l’altra in seguito alla sanzione dalla Uefa”.

Attendiamo ulteriori novità sulla questione che in un certo senso sembra andare verso questa condizione generale. Staremo a vedere.