Juventus davanti all’Inter: ‘riscritta’ la nuova classifica

Juventus, i bookie guardano già al futuro e, in un certo senso, ecco perché i bianconeri sarebbero in vantaggio all’Inter.

I bookie guardano già alla prossima stagione. Con la Juventus, certamente, concentrata sul campionato, visto che ormai tutto ciò che era extra campo è stato praticamente risolto, l’obiettivo prioritario sarà il campionato.

E in questa nuova classifica, la Vecchia Signora sarebbe già avanti ai rivali nerazzurri, nonostante l’Inter sia stata per lungo tempo la squadra favorita. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del caso.

Appena terminata la stagione 2022/2023, i bookie hanno già fatto la previsione in vista del prossimo campionato e sono disponibili le quote per la vittoria dello scudetto 2023/2024.

Ovviamente, il favorito rimane il Napoli campione in carica, anche se senza allenatore al momento, visto che Spalletti lascerà. I partenopei infatti starebbe a: 3.25 per il bis, insegue proprio la Juventus a 3.60 e l’Inter a 3.75 nelle quote di ‘Planetwin365’.. Il Milan, invece, è dato soltanto a 6.50, più staccate Roma e Lazio, rispettivamente a 12 e 15 volte la posta. Dunque, almeno secondo i bookie, i bianconeri potrebbero tornare a lottare per delle Coppe, quelle che in questa travagliata stagione sono mancate.