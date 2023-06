La Juventus completa il reparto: con Milinkovic Savic ne arriva un altro

Da ‘Repubblica’ si parla del futuro in mediana della Juventus. L’obiettivo prioritario rimane, sempre, il centrocampista della Lazio che piace ad Allegri e i bianconeri da diverso tempo. Può arrivare ma su di lui ci sarebbe anche un ostacolo non indifferente da superare, l’Inter.

Sergej più Frattesi: doppio colpo per la nuova mediana

Come scrivono proprio da ‘Repubblica’, la Juventus proverà fino all’ultimo a convincere Adrien Rabiot a rinnovare il contratto – in scadenza tra pochi giorni – ma il francese, come si legge, al momento, sembra irremovibile nella sua volontà di lasciare i bianconeri per tentare un’esperienza all’estero, si parla di Premier League per il francese.

Di conseguenza, dunque, la Juventus potrebbe puntare sul serbo e inserire anche un altro colpo tutto italiano: il centrocampista del Sassuolo, Frattesi. Che piace molto proprio ai bianconeri. Non ci resta che attendere il verdetto definitivo con la piena consapevolezza che la Juventus che verrà proverà in tutti i modi a vincere lo scudetto, obiettivo dichiarato per la prossima stagione.