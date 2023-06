Super scambio Juventus: il “2 x 1” è nerazzurro

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri potrebbero muoversi su alcuni profili d’interesse direttamente dalla Serie A.

La Juventus potrebbe entrare in trattativa con la Dea. Come si legge, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la squadra bianconera avrebbe messo gli occhi su alcuni profili proprio dell’Atalanta.

La squadra bergamasca sarebbe, inoltre, interessata al giovane bianconero Miretti e in tal senso si potrebbe, eventualmente, stabilire un principio d’accordo su un eventuale scambio. Proprio perché, come detto poc’anzi, ai bianconeri piacciono più profili di proprietà bergamasca.

Scambio con l’Atalanta: Piacciono Carnesecchi e Scalvini

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, si parla, infatti, di Giorgio Scalvini il giovane dell’Atalanta. Proprio come si legge, infatti, dall’indiscrezione, Scalvini potrebbe essere il giocatore ideale al momento opportuno. E visto l’interesse della Dea per Miretti, si potrebbe trattare.

Ma dalla Dea c’è anche interesse per Carnesecchi, il giovane portiere è un profilo che, ormai, sembra ideale per essere parte di un progetto importante come quello bianconero, il cosiddetto erede avrebbe già l’eta giusta per ambire ad alti livelli, anche internazionali. Pertanto, adesso, si attendono novità succose proprio in merito a queste tre operazioni, staremo a vedere cosa succederà.