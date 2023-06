Del Piero torna alla Juventus e lo riporta a Torino: Allegri ‘silurato’

Del Piero potrebbe essere il tramite giusto per riportarlo in bianconero: tutti i dettagli del ‘nuovo’ allenatore.

Come si legge, infatti, nell’indiscrezione de ‘Il Bianconero’, la Juventus potrebbe cambiare faccia in tutto anche e soprattutto nella dirigenza, con nuove figure portanti che rivedrebbero, dunque, ritorni eccelsi per la piazza.

Del Piero sarebbe il primo grande nome da reintegrare nella dirigenza della Juventus e con lui potrebbe, si legge proprio da ‘ilBianconero’, arrivare anche il ‘nuovo’ allenatore.

Del Piero riporta Antonio Conte: l’indiscrezione parla chiaro

Il primo grande nome che potrebbe essere ‘annunciato’ in caso di Del Piero in dirigenza potrebbe essere, proprio, quello di Antonio Conte, l’ex storico capitano e allenatore della Juventus.

Il suo profilo continua ad essere il sogno. Il grande ritorno per riprendersi la sua Juventus in piena volontà di Del Piero. Staremo a vedere se questa integrazione di Del Piero consentirà il ritorno di Antonio Conte, nonostante i costi dell’operazione. Non ci resta che attendere il possibile verdetto, non appena arriverà. Sicuramente una ventata di ossigeno metterebbe d’accordo la piazza, soprattutto quella dei supporter che adesso non sembrano essere troppo entusiasti dell’ultima stagione, difficile anche dal punto di vista extra calcistico, dei bianconeri. Staremo a vedere.