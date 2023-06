Juventus, UFFICIALE: il dirigente svela il futuro di Allegri

UFFICIALE, adesso, le volontà del dirigente bianconero con novità importanti su Massimiliano Allegri: i dettagli.

Direttamente a ‘Sky Sport’, il direttore generale della Juventus ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri dando novità importanti.

Juventus, Scanavino conferma Allegri: “Mai stato in discussione”

Maurizio Scanavino non ha mai avuto dubbi su Massimiliano Allegri e conferma, dunque, il tecnico anche per la prossima stagione. Queste le parole, in esclusiva a ‘Sky Sport’ sull’attuale allenatore della Juventus.

“Allegri non è mai stato in discussione. Con lui c’è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva fino al mercato e all’organizzazione finanziaria della società. Con Allegri abbiamo da sempre incontri o contatti quotidiani. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera e il nostro rapporto, nato pochi mesi fa, si è consolidato rapidamente. Non sono mancati momenti di confronto, spesso anche accesi, ma con la volontà di fare il meglio per la squadra, per i calciatori e la società”.