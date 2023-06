Separato in casa, ‘punito’ dal boss: aspetta solo la Juventus

Calciomercato Juventus, una separazione in casa che, adesso, aspetta soltanto di avere il via libera per arrivare a Torino.

Come scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’, De Laurentis e Giuntoli sarebbero già separati in casa. Il motivo, si legge, avrebbe già una vera destinazione, la società bianconera.

Come si legge, infatti, dal quotidiano sportivo, De Laurentiis-Giuntoli sarebbero già separati in casa. Il Presidente ha, di fatto, tagliato fuori il direttore sportivo ma ancora manca il cosiddetto via libera per la firma con i bianconeri.

Giuntoli pronto per la Juventus: manca solo il via libera

Finché il direttore sportivo non avrà il via libera, non potrà essere pronto per la firma con la Juventus nonostante ci sia già un accordo con il club di Torino.

Giuntoli, scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’, aspetta soltanto il via libera dal presidente del Napoli per arrivare alla Juventus e iniziare la sua nuova avventura da direttore sportivo. Avremo novità importanti nelle prossime settimane proprio sulla questione.