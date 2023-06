Dal Tottenham al Juventus: non solo Kulusevski, trattativa avviata

Nuovi contatti tra Juventus e l’entourage del big della Premier League: assalto della ‘Vecchia Signora’

In casa Juventus è tempo di grandi cambiamenti, sia sul fronte societario che per quanto riguarda la rosa.

Già ieri è arrivato il primo grande addio ufficiale, quello di Angel Di Maria che ha salutato il popolo bianconero tramite un post Instagram. La Juventus adesso sta provando a fare un ultimo tentativo per trattenere Adrien Rabiot, anche lui in scadenza di contratto e in procinto di lasciare Torino. Alex Sandro, invece, ha esteso il suo contratto di un anno ma non è escluso che possa comunque essere sacrificato in questa sessione di mercato. Tra i futuri free agent potrebbe esserci anche Juan Cuadrado, in scadenza a giugno 2023, anche se la società sta valutando il rinnovo per un’altra stagione. Tante situazioni in ballo, anche quelle relative ai rientri dai prestiti come Arthur, Zakaria, McKennie e Kulusevski. Sullo svedese non è ancora chiaro se il suo futuro potrà essere ancora al Tottenham o a Torino. Gli altri tre, invece, torneranno alla base e con ogni probabilità verranno ricollocati. In attesa della fumata bianca per Cristiano Giuntoli, i piani di mercato dovrebbero essere affidati a Giovanni Manna che dovrà iniziare un percorso rapido e incisivo.

Juventus, nuovi contatti con l’entourage di Reguilon

La Juventus ha diversi giocatori nella propria lista, soprattutto per quanto riguarda le due corsie. Negli ultimi mesi sono venuti fuori i nomi di Renan Lodi, Jeremie Frimpong e non solo.

I bianconeri hanno sondato il terreno per diversi giocatori del pacchetto difensivo, tra cui anche Evan N’Dicka che, però, sembra ormai ad un passo dalla Roma. Intanto arrivano novità per quanto riguarda un possibile colpo dalla Premier League. Secondo quanto riportato dall’insider ‘Enganche’, si sono registrati nuovi contatti tra la Juventus e l’entourage di Sergio Reguilon. Il terzino sinistro spagnolo ha vestito la maglia dell’Atletico Madrid nell’ultima stagione, ma il suo cartellino rimane di proprietà del Tottenham.

Il classe ’96 ha collezionato solo 11 presenze in Liga, senza trovare né gol né assist. Un’annata non esattamente indimenticabile per l’ex Siviglia che nelle ultime stagioni ha perso quello smalto che lo aveva portato ad essere uno dei giocatori più ambiti nel suo ruolo. Nonostante abbia perso il suo status negli ultimi tempi, rimane un profilo che piace alla Juventus. Terminato il prestito, il 30 giugno rientrerà al Tottenham con cui ha un contratto fino al 2025. Attualmente ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe essere disposta a sborsare.