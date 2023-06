Allegri in Arabia, ribaltone UFFICIALE: “Coinvolto nel progetto”

Parla, ufficialmente, l’agente dell’allenatore, Branchini, ecco cosa succederà nel futuro di Massimiliano Allegri: i dettagli.

Si è parlato della possibilità di vedere Allegri lontano da Torino nella prossima stagione, addirittura, in Arabia Saudita, ma quanto c’è di vero? Ne ha parlato direttamente l’agente di Allegri, Giovanni Branchini, che a ‘Sky Sport’ ha messo il punto sulla questione.

La stagione appena conclusa non è stata delle più semplici. Allegri, per il momento, però, non è in dubbio, anzi, si va verso la conferma nuovamente in bianconero rispettando il suo attuale contratto. Le rumor però, lo trainano altrove, con un’offerta direttamente dall’Arabia Saudita, a tal proposito ha parlato direttamente l’agente dell’allenatore mettendo, direttamente, il punto sulla questione.

Offerte per Allegri? “Non credo sia cambiato molto”

L’agente dell’allenatore ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Offerte arabe per Allegri? Non credo sia cambiato molto, penso che sia coinvolto nel progetto della Juve”.

“Un progetto molto complicato, ma che ha sposato. Non penso possa succedere niente di clamoroso, credo che le cose siano state dette con chiarezza, sia da lui che dalla società”. Allegri, dunque, potrebbe voler continuare proprio in bianconero visto che il progetto lo vede ancora al centro dell’insieme, almeno per un’altra stagione e poi si vedrà. Il desiderio sembra anche quello della dirigenza, dunque, salvo, appunto, ripensamenti, il mister potrebbe continuare la sua avventura proprio alla Juventus. Staremo a vedere cosa succederà.