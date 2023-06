Dalla Juventus alla Fiorentina: il clamoroso ‘ritorno’ spiazza tutti

Calciomercato Juventus, adesso ci sarebbe la ‘nuova’ opzione viola per il giocatore. Il club si sarebbe già mosso per averlo subito.

Come si legge nell’indiscrezione, adesso, nel futuro dell’ormai ex bianconero potrebbe ripresentarsi un occasione dalla Serie A. Su di lui, infatti, sarebbe piombata la Fiorentina di Commisso.

Come scrivono da ‘Violanews’, visto l’ormai futuro incerto dell’attaccante, adesso, la Fiorentina sarebbe pronta a farsi sotto sfruttando l’occasione e tentando l’assalto all’ormai ex attaccante della Juventus tornato in Francia dopo il mancato accordo per il riscatto dal prestito.

Milik alla Fiorentina: Nuova opzione dalla Serie A

Dopo il ritorno in Serie A con la maglia della Juventus, Milik, ancora di proprietà del Marsiglia visto che i bianconeri non hanno ancora trovato l’accordo per il suo riscatto proprio dal club francese, l’attaccante, alla fine, potrebbe ritornare in Serie A dalla prossima stagione ma con una nuova maglia.

Infatti, nelle ultime ore, l’ultima opzione concreta sarebbe quella della Fiorentina. La squadra di Italiano arrivata in finale di Conference League, ormai, ha dimostrato di avere quel phisique du role internazionale e nella prossima stagione la squadra toscana vuole fare ancora meglio dell’attuale stagione, pertanto, l’acquisto di un attaccante esperto come il placco, ormai ex bianconero, potrebbe essere l’opzione più consona. Staremo a vedere se l’operazione verrà chiusa nei tempi sperati. Non ci resta che attendere il verdetto per l’inizio della nuova stagione, quando il calciomercato sarà nel vivo dell’estate.