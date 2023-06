Doppia contropartita nell’affare Vlahovic: scacco matto Juventus

Calciomercato Juventus, adesso sembrano sempre più intenzionati a chiudere l’operazione, nonostante la big di sfondo.

La big inglese non demorde e punta nuovamente il profilo. Si tratta del giovane attaccante Dusan Vlahovic della Juventus. Il bomber serbo potrebbe partire in direzione Londra ma le contropartite proposte, per ora, non sembrano convincere del tutto la società.

Come si legge, direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport, “Nel fine settimana Giovanni Manna avrebbe avuto un summit con esponenti del Chelsea per parlare della possibile cessione di Dusan Vlahovic, per il quale resta comunque in corsa anche il Bayern Monaco”.

Il Chelsea vuole Vlahovic: offerti Loftus-Cheek e Lukaku

Come si legge, però, dal quotidiano sportivo nazionale, la prima proposta dei blues non sembra aver convinto la Juventus: il Chelsea ha cercato di inserire Lukaku (troppo legato al mondo Inter) e Loftus-Cheek nell’operazione per arrivare a Lukaku, ricevendo però un secco no come risposta, visto che entrambi i profili non sembrano interessare alla società in questione.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sullo sfondo dell’operazione, continua ad esserci, vigile, il Bayern Monaco. Il big club inglese è sempre al vertice dell’operazione e in caso di scacco matto, tutto potrebbe cambiare radicalmente. Ad oggi, infatti, la squadra inglese è in pole ma il Bayern Monaco non ha mai smesso di seguire con interesse il bomber serbo, si aspettano decisive novità sulla quesitone.