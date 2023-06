Visite mediche Juventus: ribaltone definitivo

Ribaltone definitivo in casa Juventus: l’addio è ormai certo. Scelto il sostituto

La società bianconera sta iniziando a lavorare per creare la nuova Juventus in vista della prossima stagione.

Ci saranno diversi cambiamenti, non soltanto per quanto riguarda i giocatori ma anche per quel che concerne la struttura societaria e dirigenziale. In attesa che Cristiano Giuntoli possa sbloccarsi e liberarsi dal contratto che lo lega al Napoli, il mercato è stato affidato al direttore sportivo Giovanni Manna, che ha fatto il salto dalla Next Gen alla prima squadra. Insieme a Francesco Calvo avrà il compito di portare avanti i piani di calciomercato per garantire a Massimiliano Allegri una rosa competitiva. Tra i nomo caldi c’è sicuramente quello di Davide Frattesi che piace molto anche a Roma e Inter. Sia i bianconeri che le concorrenti hanno avuto un incontro con Giovanni Carnevali e la dirigenza del Sassuolo per discutere del futuro del centrocampista. La Juve rimane tra le principali candidate. Anche sulle corsie esterne i bianconeri stanno muovendo passi concreti, monitorando da vicino sia giovani talenti della Serie A come Parisi e Holm, ma anche giocatori più esperti come Lucas Vasquez e Alvaro Odriozola.

Juventus, il responsabile dello staff medico saluta i bianconeri

In casa Juventus ci sono movimenti non soltanto per quanto riguarda il mercato ma anche per quel che concerne lo staff medico.

Come riportato da ‘Goal Italia’, i bianconeri salutano Nikos Tzouroudis, responsabile dello staff medico della prima squadra. Tzouroudis è in scadenza di contratto e non rimarrà a Torino. Al suo posto è prevista una promozione per Marco Freschi che attualmente è il grande favorito per prendere il suo posto.