La Juventus ha la sua nuova freccia: accordo e annuncio imminente

Calciomercato Juventus, lo scrivono da ‘Sky Sport’, l’annuncio è ormai imminente. Mancherebbe solo l’ufficialità.

La Juventus si avvicina già al primo acquisto. L’annuncio è ormai imminente e lo conferma l’indiscrezione rilanciata da ‘Sky Sport’.

Come scrivono, infatti, dal portale di ‘Sky Sport’, la Juventus avrà presto la sua nuova freccia per le fasce, si tratterebbe di un colpo assolutamente prezioso che servirebbe molto ad Allegri.

Castagne primo colpo per la Juventus: Manca solo la firma

L’esterno del Leicester ormai è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Lo confermano anche dall’emittente televisivo di ‘Sky Sport’. Un rinforzo importante in vista della prossima stagione.

La Juventus vuole ritornare a fare al differenza ai vertici e un esterno difensivo è proprio ciò che occorre ad Allegri che, appunto, vuole una rosa competitiva affinché si possa ritornare a vincere, da subito. Con l’Europa che vedrà la Conference come obiettivo (minimo) all’apice delle pretese, visto anche il tenore del club, sarà il ritorno alla vittoria dello scudetto (priorità massima). Una nuova Juventus che si formerà tra esperienza e determinazione dei giovani, che già nella precedente stagione hanno dato risultati entusiasmanti. Non ci resta che aspettare, dunque, l’ufficialità dell’operazione affinché mister Allegri abbia, definitivamente, una rosa pronta per ritornare a vincere. Il desiderio numero uno dei tifosi, ovviamente, continua ad essere il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic anche lui sempre più in orbita bianconera. Attendiamo verdetti anche su questo fronte ma Castagne potrebbe essere, realisticamente, il primo colpo in entrata.