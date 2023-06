“Spero torni Conte”: Juventus ‘assistita’ su tre colpacci

Calciomercato Juventus, la suggestione Conte bis più viva che mai. Ha parlato anche l’ex sulla possibilità di rivederlo.

L’ex storico attaccante della Juventus ha parlato in esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, facendo il punto sul possibile ritorno dell’ex allenatore e capitano della Juventus, Antonio Conte.

Antonio Conte bis? Secondo Llorrente è una valida possibilità. Andiamo, dunque, a scoprire cos’ha detto, sulla questione, l’ex storico attaccante della Juventus che ha parlato anche di possibili colpi di mercato.

Llorente è sicuro: “Spero che ritorni un giorno alla Juve”

In lizza sempre alla lista desideri per la nuova panchina, filtra il nome di Antonio Conte, dopo la stagione con l’Inter e quella con il Tottenham, Antonio Conte sarebbe già pronto per ritornare alla Juventus. Non ci sono ancora conferme ma sulla questione ha parlato direttamente l’ex facendo il punto sul possibile scenario.

Queste le parole di Lorente riportate in esclusiva dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’: “Giuntoli grande DS, gentile e sempre rispettoso. Milik voleva la Juventus già a Napoli. Allegri ha ritrovato un club diverso; spero torni Conte un giorno. Dico a Odriozola, Vazquez e Fresneda: se avete chance di Juve, non fatela sfuggire”. Per Llorente, dunque, la speranza c’è, ora, non ci resta scoprire cosa succederà in futuro, rimaniamo in attesa di possibili verdetti sul futuro della panchina della Juventus che vede, attualmente, ancora Allegri al centro del progetto.