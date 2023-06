Incontro con il presidente: la Juventus non aspettava altro

Calciomercato Juventus, la società non attende altro che il via vai per presentare il nuovo dirigente: incontro previsto.

La Juventus aspetta, impazientemente, il suo nuovo dirigente. Il nuovo direttore sportivo non dovrebbe tardare ad arrivare ma prima bisogna trovare il modo di liberarsi dal suo attuale contratto.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, in settimana è previsto un incontro tra il direttore sportivo e il presidente. il Direttore Sportivo, scrivono proprio dal quotidiano sportivo, “Proporrà una serie di rinunce economiche (tra normali arretrati, bonus e stipendio dell’ultimo anno di contratto)”.

Giuntoli pronto per la Juventus: Aspetta il via vai

Ora Giuntoli è sempre più vicino alla Juventus, vuole raggiungere presto la sua nuova squadra ma prima dovrà liberarsi, definitivamente, dal vincolo contrattuale che lo lega ancora al Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni, come detto poc’anzi, quella potrebbe essere la mossa giusta per lasciare la società partenopea ed essere pronto, da subito, per i bianconeri.

per liberarsi dal Napoli, infatti,, con un anno di anticipo, scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, il DS ‘Proporrà una serie di rinunce economiche‘. In questo modo il suo nuovo lavoro alla Juventus potrebbe essere attivo da subito. La società lo aspetta così da pianificare, insieme, i nuovi acquisti ma anche le possibili uscite nell’attuale rosa di Massimiliano Allegri. Staremo dunque a vedere cosa succederà. In attesa di un verdetto definitivo che non dovrebbe tardare ad arrivare già nei prossimi giorni.