Hojlund al posto di Vlahovic: è stato fatto fuori

Lo valutano come possibile alternativa, qualora, appunto, non dovesse essere chiusa l’operazione con l’attaccante serbo.

Adesso si starebbe già studiando la soluzione alternativa in caso di mancato accordo con Vlahovic.

In casa Bayern, come si legge proprio dall’indiscrezione tedesca, infatti, si valutano già alternative di rilievo proprio dalla Serie A. Nel mirino del top club tedesco si sarebbe anche a questo punto, il giovane prodigio dell’Atalanta.

Hojlund nel mirino del Bayern: “Alternativa a Vlahovic”

Un profilo he sta trovando più che una conferma. Il giovane, infatti, è finito direttamente nel mirino dei bavaresi proprio per la sua indubbia qualità da top player. Come scrivono dalla Germania, in caso dovesse saltare l’operazione con il serbo della Juventus sarebbe già lui l’alternativa desiderata.

La società bianconera, infatti, valuta diverse possibilità. Se dovesse vendere bene Vlahovic, allora, a quel punto, verrebbero reinvestiti i soldi per un attaccante importante ma, certamente, la Juventus vuole incassare il giusto per l’operazione con cifre che farebbero quadrare i bilanci societari.